Luise-Kiesselbach-Tunnel gesperrt

Verkehrschaos in München. Am Donnerstagabend ist der Luise-Kiesselbach-Tunnel, eine der Haupt-Verkehrsadern in der Landeshauptstadt gesperrt worden. Vermutlich war die Ursache ein Fehlalarm. Es kam zu massiven Staus.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr konnten die Einsatzkräfte vor Ort „keine Feststellung machen“. Es handelte sich also höchstwahrscheinlich um einen Fehlalarm. Der Tunnel wird wieder freigegeben, wenn die Autofahrer, die den Tunnel verlassen mussten, ihre Fahrzeuge wieder wegfahren können. Es kam zu massiven Staus