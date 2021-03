MAKEUP revolutioniert den Onlinehandel für Kosmetikprodukte

Photo by Candice Picard on Unsplash

Das Internet nimmt einen immer größeren Platz in unserem Alltag ein. So erledigen wir immer mehr Dinge online. Sei es nun das Banking, das Musik- und Videostreaming als auch das Einkaufen. Seit 2007 hat sich das Angebot deutlich vergrößert und weiterentwickelt. Doch wer nun glaubt, dass es keine Innovation mehr gibt und bereits alles erfunden und entwickelt wurde, liegt falsch.

Die vielen digitalen Angebote der letzten 10 Jahre haben einige Branchen vollkommen umgekrempelt. So hat Uber das Taxigeschärft, N26 den Bankensektor und WhatsApp die Art, wie wir heute kommunizieren, vollkommen verändert. Durch diese Entwicklungen sind neue Möglichkeiten hinzugekommen und die Preise sind deutlich gesunken. Ein bemerkenswerter Onlinehändler in der Schönheits- und Kosmetikbranche, der ebenso große Veränderungen vollbringen möchte, ist MAKEUP.

Unkompliziertes und attraktives Kauferlebnis

Kosmetik- und Schönheitsprodukte sind für jeden von uns wichtig. Wir können sie in Drogerien, im Fachhandel als auch in verschiedenen Onlineshops und Marktplätzen finden und kaufen. Aufgrund der schieren Menge an Herstellern, Marken und Produkten, ist es aber gar nicht so leicht, stets die passenden Kosmetikartikel zu finden. Genau an diesem Punkt möchte MAKEUP Veränderungen herbeiführen.

Alles an einem Ort

Bisher war es notwendig, für spezielle Produkte oder Marken lange Wege in Kauf nehmen zu müssen. So war beispielsweise eine spezielle Augencreme nur in einem Beautysalon zu bekommen und für das Anti-Schuppen-Shampoo musste ein Zwischenstopp beim Friseur des Vertrauens eingelegt werden. MAKEUP hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, alle Marken von Rang und deren Produkte in den verschiedensten Kategorien und Einsatzmöglichkeiten zusammenzutragen und gebündelt in einem Onlineshop anzubieten. Diese Idee hat somit einen positiven Einfluss auf das Kauferlebnis im 21. Jahrhundert.

„Wer schön sein will muss leiden“ – nicht mit MAKEUP

Zugleich nimmt der makeupstore.de ein weiteres, großes Problem in Angriff. Neben der Verfügbarkeit möchte der Onlinehändler zugleich die Preise von Kosmetik- und Pflegeprodukten optimieren. Während in einem gewöhnlichen Ladengeschäft hohe Kosten für den Transport und die Lagerung entstehen, kann MAKEUP durch den Vertrieb über das Internet diese deutlich reduzieren. Zugleich kooperieren sie mit großen Handelsketten sowie Herstellern und können so exklusive Angebote aushandeln. Durch diese ausgeklügelte Strategie sind Luxusartikel nicht mehr einer privilegierten Zielgruppe vorenthalten, sondern für jedermann erschwinglich.

Länderübergreifendes Angebot

Der Handel über Ländergrenzen hinweg ist ein Segen, der durch die Globalisierung zustande gekommen ist. Selbstverständlich waren auch schon vorher viele Produkte in anderen Ländern erhältlich. Jedoch kann MAKEUP auch in puncto Verfügbarkeit eine großartige Veränderung vorweisen. Mit ihrer Plattform makeupstore.de ist es nämlich möglich, in mehr als 14 europäischen Ländern an die Lieblingsprodukte zu kommen. Es ist also nicht mehr wichtig, wo man Zuhause ist – durch die kreativen Ideen und Vorgehensweisen ist es ab sofort von überall aus möglich, Parfüms, Makeup und Co. günstig, schnell und in bester Qualität zu bestellen.

Der Erfolg gibt MAKEUP Recht!

Aller Anfang ist schwer und Innovationen zum neuen Standard zu machen ist niemals leicht. Jedoch kann MAKEUP schon heute beindruckende Zahlen vorlegen, die den Erfolg des Unternehmens und des Vorhabens klar und deutlich aufzeigen. So bietet der Onlinehändler derzeit mehr als 82.000 Produkte an, die von mehr als 2.000 Marken und Herstellern stammen. Durch das länderübergreifende Angebot und die attraktive Preispolitik konnten bereits mehr als 280 Millionen Kunden, in gerade einmal 10 Jahren, glücklich gemacht werden. Pro Jahr verschickt MAKEUP mehr als 45 Millionen Artikel in die ganze Welt und ist weiter auf Expansionskurs.

Was bedeutet das für die Kunden?

Bei MAKEUP steht klar der Kunde im Vordergrund und das Ziel ist klar. Ganz egal, ob von Zuhause aus oder während eines Urlaubs im Ausland – Makeupstore liefert die Produkte überall dort hin, wo sie benötigt werden. Schnell & unkompliziert und zu fairen Konditionen.