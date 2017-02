Mann fährt in Fußgängergruppe, flüchtet und lässt Kinder in Auto zurück

In der Abbiegung der Melusinenstraße zur Kölblstraße ist in München ein Autofahrer in eine Personengruppe gefahren und anschließend geflüchtet. Der Mann hatte zuvor einen Streit mit seiner Lebensgefährtin und deren vier Kinder nach dem Unfall im Auto sitzen lassen.

© Auch ein Baum wurde bei dem Unfall beschädigt. © Die Polizei ermittelt nach dem Fahrer und sucht vor Ort nach Spuren. © Hier ist ein PKW in eine Personengruppe gefahren und anschließend geflüchtet.

Am Mittwochabend geriet in der Claudius- Keller-Straße ein 29-jähriger Münchner mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin in einen Streit, der so eskalierte, dass es zu Handgreiflichkeiten kam.

Die EX des Mannes flüchtete aus der Wohnung und suchte bei einer Nachbarin Schutz. Vermutlich aufgrund seiner starken Eifersucht, nahm der 29- Jährige widerrechtlich den Autoschlüssel ihres Autos an sich, schreibt die Münchner Polizei. Mit ihren vier Kindern (im Alter zwischen 14 Monaten und 5 Jahren) machte sich der nicht leibliche Vater anschließend auf die Suche nach seiner Ex- Freundin.

An einer roten Ampel hielt der 29-Jährige an und sah eine Polizeistreife vorbeifahren. Offensichtlich war er der Meinung, dass die Ex-Freundin die Polizei verständigte und sie nun auf der Suche nach ihm seien. Er geriet in Panik, beschleunigte sein Fahrzeug und überquerte den Karl-Preiss-Platz, trotz roter Ampel.

Danach wollte er in die Kölblstraße abbiegen, verlor aber aufgrund seiner stark überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über den Opel und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das unkontrollierte Fahrzeug streifte zunächst einen Alleebaum auf dem Grünstreifen. Anschließend streifte er mit dem Fahrzeug einen 25- jährigen Studenten und erfasste einen auf dem Fußweg daneben stehenden 30-jährigen Mann frontal.

Nach dem Unfall stieg der 29-Jährige aus dem Fahrzeug aus und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, ohne sich um die schwerverletzten Fußgänger zu kümmern. Auch ließ er die vier Kinder im Fahrzeug zurück, die bei dem Unfall unverletzt blieben.

Die beiden 25- und 30-jährigen Fußgänger wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung nach dem 29-Jährigen, wurde er bislang nicht gefunden. Bei dem Unfall wurden der Pkw schwer und der Alleebaum leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.500 Euro geschätzt.