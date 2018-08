Mann nähert sich Kindern – Kripo ermittelt wegen Sexualdelikt

In Olching näherte sich ein unbekannter Mann drei Kindern in sexuell motivierter Weise. Die Polizei leitete sofort die Ermittlungen ein und ist noch auf Suche nach dem Unbekannten.

Gestern Vormittag spielten drei Mädchen im Alter von 5 und 6 Jahren auf dem Spielplatz im südlichen Bereich der Möslstraße in Olching. Kurz vor 11 Uhr liefen die Drei in das unmittelbar an den Spielplatz angrenzende kleine Waldstück. Dort trafen sie auf einen unbekannten Mann, der sich den Kindern in offenbar sexuell motivierter Weise näherte. Glücklicherweise bemerkten die am Spielplatz verbleibenden Mütter den Vorfall und vertrieben den Unbekannten mit Rufen. Daraufhin flüchtete der Mann zu Fuß.

Unmittelbar nach Verständigung der Polizei wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Neben zahlreichen Streifenbesatzungen der örtlichen und von umliegenden Polizeiinspektionen, wurde auch ein Polizeihubschrauber zur Suche nach dem Unbekannten eingesetzt. Bisher konnte der Geflüchtete durch die Suchmaßnahmen im näheren und weiteren Umfeld, des am südlichen Ortsrand von Olching gelegenen Spielplatzes, nicht festgenommen werden.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Insbesondere Zeugen, die an oder im Umfeld des Spielplatzes, Beobachtungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit der Tat stehen können, sind aufgefordert sich bei der Polizei zu melden.

Täterbeschreibung

Männlich, ca. 170 cm groß, jugendliches Aussehen, schlanke Statur, dunkle kurze Haare, dunkle Hautfarbe (evtl. sonnengebräunt), sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent, kein Bart und keine Brille; Kleidung: graues Oberteil mit quer über die Brust verlaufendem Schriftzug, blaue lange Jeans.

Sachdienliche Hinweise zur Identität des Gesuchten oder zur Aufklärung der Tat werden von der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141-6120 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.