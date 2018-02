Mann Treppen hinuntergetreten: Zeugen helfen, Täter festzuhalten

Mit Hilfe zweier Zeugen konnte am Hauptbahnhof ein Mann festgenommen werden, der einen anderen Mann zuvor mit einem Faustschlag und einem Fußtritt mehrere Treppen hinuntergestoßen hatte.

Eine 34-Jährige aus Leipzig und ein 42-Jähriger aus München-Neuhausen beobachteten am Dienstagabend den Vorfall am Münchner Hauptbahnhof. Im Treppenbereich einer WC-Anlage schlug ein 31-jähriger Bulgare einem bislang unbekannten, dunkelhäutigen, Mann in den Bauch, der dadurch mehrere Treppenstufen hinabstürzte.

Dort rappelte er sich auf, lief die Stufen wieder hoch zum Täter, der ihm diesmal einen Tritt versetzte, so dass er nochmals nach unten stürzte. Danach verließen beide Männer den Hauptbahnhof.

Als sich der 31-jährige Täter entfernte, folgte ihm ein 42-jähriger Neuhausener, der den Vorfall beobachtet hatte. An einer Toilettenanlage im U-Bahn-Geschoss sprach er Mitarbeiter der U-Bahnwache sowie der Deutschen-Bahn-Sicherheit an, die den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei aufhielten. Eine Streife konnte ihn festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird der 31-Jährige heute dem Haftrichter wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung vorgeführt.

Über die Art und Schwere der erlittenen Verletzungen des unbekannt gebliebenen Opfers liegen bisher keine Informationen vor.