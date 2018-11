Manuel Pretzl will Münchens zweiter Bürgermeister werden und gleichzeitig Chef der CSU-Fraktion bleiben. Der Posten des zweiten Bürgermeisters ist seit dem Einzug von Josef Schmid in den Landtag vakant.

Wird Pretzl am 27. November vom Münchner Stadtrat gewählt, so tritt der 43-jährige CSU-Politiker die Nachfolge von Josef Schmid an, der in den Landtag gewechselt ist.

Wer CSU-Kandidat für den Posten des Oberbürgermeisters wird, ist aber weiter offen.