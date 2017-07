Ab 18 Uhr: Martin Schulz im münchen.tv-Sommerinterview

Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist gerade auf seiner Sommerreise in Bayern unterwegs. Timo Miechielsen hat ihn zum exklusiven Interview in München getroffen.

Heute Abend sehen Sie exklusiv auf münchen.tv das Sommerinterview mit Martin Schulz, der gerade durch Bayern reist. So hat sich der SPD-Kanzlerkandidat unter anderem zum Thema Dieselfahrverbote in Städten mit hoher Feinstaubbelastung geäußert. Darüber, über die schlechten Umfragewerte, die Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg und vieles mehr, sprechen wir heute ab 18 Uhr bei münchen heute.