Massive IT-Probleme am Oskar-von-Miller-Gymnasium: Unterricht kaum möglich

In einem mehrseitigen Brief, der unserer Redaktion vorliegt, hatte sich der Schulleiter des Gymnasiums, Peter Schwartze, bereits an Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter gewandt. Darin werden neben der mangelnden Kenntnis im Umgang mit den neuen Lernmaterialien, verschiedensten technischen Mängel aufgezählt, die den Unterricht für die Lehrerschaft massiv beeinträchtigt. Darunter: