Meister samma! – EHC Red Bull München feiert den Titel auf dem Nockherberg

Seit Montagabend steht es fest: Der EHC Red Bull München hat seinen Titel verteidigt und ist Deutscher Eishockeymeister 2017. Jetzt kann die Mannschaft endlich mit Fans, Sponsoren und Partnern den zweiten Meistertitel der Klubgeschichte feiern. Am Freitag dürfen sich die Sportler in das Gästebuch der Stadt eintragen. Die große Siegesparty steigt am kommenden Samstag, 22. April, ab 15.00 Uhr am Münchner Nockherberg mit jeder Menge Freibier. Alle Fans der roten Bullen sind herzlich willkommen.

Der EHC Red Bull München darf sich nach dem Gewinn der deutschen Eishockey-Meisterschaft in das Gästebuch der Stadt München eintragen. Das Team von Oberbürgermeister Dieter Reiter wurde zu einem Empfang im Rathaus am Freitag (14.00 Uhr) eingeladen. In einem Glückwunschschreiben an den Verein betonte der SPD-Politiker: «Der enorme Kampfgeist der Spieler und das Engagement des gesamten Teams verdienen größten Respekt und Anerkennung.»

Warm-up am Nockherberg ab 15.00 Uhr

Die Meisterparty am Nockherberg beginnt um 15.00 Uhr. Alle Fans des EHC Red Bull München dürfen sich auf ein sehens- und hörenswertes Entertainmentprogramm freuen. So gibt es beispielsweise auf einer großen Videoleinwand nochmals die Höhepunkte der Saison zu sehen, für ein stimmungsvolles Musikprogramm sorgen zwei DJs. Die Brauerei Hacker-Pschorr, Partner des EHC Red Bull München, spendiert während der Siegesfeier mehrere hundert Liter Freibier für die Fans der Roten Bullen.

Teampräsentation um 17.30 Uhr

Gegen 17.30 Uhr dann der Höhepunkt der Meisterfeier: Die Mannschaft mit Trainern und Funktionsteam kommt im offenen Doppeldeckerbus zum Nockherberg, mit dabei natürlich der 74 Zentimeter hohe und über 10 Kilogramm schwere silberne Siegerpokal. Moderator und Stadionsprecher Stefan Schneider präsentiert alle Spieler und Coaches, die dann am Nockherberg gemeinsam mit ihren Fans den Gewinn der erneuten Meisterschaft ausgiebig feiern. Spätestens um 23.00 Uhr endet die zweite Meisterfeier des EHC Red Bull München.

Weitere Infos zur Meisterfeier gibt es hier.