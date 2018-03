Merkel spricht in München mit Wirtschaftsverbänden über Erwartungen an GroKo

Wenige Tage vor ihrer vierten Wahl zur Kanzlerin will CDU-Chefin Angela Merkel mit den Chefs der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft über deren Erwartungen an die große Koalition sprechen.



Sie erhoffe sich eine «rege Diskussion» über die Koalitionsvereinbarungen, sagte Merkel jüngst in ihrem Video-Podcast mit Blick auf das Treffen am Freitag (11.00 Uhr) auf dem Münchner Messegelände. Außerdem müsse die Bundesregierung nach Ansicht der deutschen Wirtschaft schnell auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium reagieren. «Um eine Spirale des Protektionismus abzuwenden, sind Bundesregierung und EU gefordert, für das Welthandelssystem weiterhin einzustehen», heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Spitzenverbände zum Treffen mit Kanzlerin CDU-Chefin Angela Merkel am Freitag in München.