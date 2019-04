Messe „bauma 2019“ sorgt für Verkehrschaos in München

Mit Beginn der Baumaschinenmesse „bauma“ kommt es in München wieder zu Staus und Problemen im öffentlichen Nahverkehr. Vom 8. bis 14. April 2019 werden auf dem Messegelände München mehr als 600.000 Besucher aus dem In- und Ausland erwartet. Stauschwerpunkte sind der östliche Autobahnring und der Bereich rund um das Messegelände in Trudering-Riem.

In der Zeit der Großfachmesse „bauma 2019“ werden mehr als 600.000 Besucher erwartet. Aufgrund der hohen Besucheranzahl ist während der ganzen Woche mit Behinderungen in der weiteren Umgebung des Messegeländes zu rechnen. Nicht nur die Kapazität der Parkplätze, auch die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes in der weiteren Umgebung des Messegeländes, wird an ihre Grenzen stoßen. Zudem ist die Paul-Henri-Spaak-Straße zwischen der Ottendichler Straße und An der Point in beiden Fahrtrichtungen bis zum 18. April 2019 gesperrt.

Für die Messe wurde in Aschheim ein Parkplatz mit fast 4000 Stellplätzen eingerichtet. Die Messebesucher können von dort aus mit einem kostenlosen Shuttlebus zur Bauma fahren. Am Wochenende soll es zwei weitere kostenlose Parkplätze mit Bustransfer in der Nähe der Messe geben.

Auch der öffentliche Nahverkehr hat für die Großmesse aufgerüstet. Die U2 Richtung Messe verkehrt alle drei bis fünf Minuten. Die Linien U7 und U8 werden zeitweise zum Messegelände umgeleitet.

Die Münchner und die Bewohner des östlichen Umlandes werden deshalb darum gebeten, das Messegelände während der „bauma 2019“ weiträumig zu umfahren. Der größte Besucherandrang zur „bauma 2019“ wird am Wochenende 13./14. April erwartet. Hier muss bei der Anfahrt bereits auf der Autobahn mit Stau gerechnet werden.

An allen Messetagen kann in Aschheim, in der Klausnerstraße, auf einem dort eingerichteten Parkplatz mit 3.900 Stellplätzen kostenlos geparkt werden. Bei der Anreise über die A 99 gelangt man von dort mit einem kostenfreien Shuttlebus zur Messe. Am Samstag und Sonntag wird zusätzlich ein Parkhaus mit 600 kostenlosen Stellplätzen bei der Fa. BMW, FIZ, Knorrstraße 147, für die Messebesucher geöffnet. Von der Haltestelle „Am Hart“, direkt bei diesem Parkhaus, fährt die U 2 in ca. 30 Minuten zum Messegelände.

Außerdem steht am Samstag, 13. April, das Parkhaus der Allianz Arena, Werner-Heisenberg-Allee 25, mit zirka 1.000 Stellplätzen zur Verfügung. Direkt an der A 94, Ausfahrt Feldkirchen-Ost, stehen 2.200 Stellplätze zur Verfügung. Das Parken ist kostenlos und die Fahrt mit dem Shuttlebus zur Messe ist gratis.