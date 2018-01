Messe München macht Elektro mobil: Ladeinfrastruktur für E-Autos wird installiert

Mobilität wird bei der Messe München künftig neu gedacht: Messechef Klaus Dittrich nahm die ersten Ladestationen für E-Fahrzeuge auf dem Gelände der Messe München ans Netz. Aussteller und Besucher dürfen in Zukunft kostenlos Fahrstrom tanken.

Spätestens seit in deutschen Großstädten wie München Fahrverbote drohen, hat das Thema Elektromobilität gesamtgesellschaftliche Relevanz. Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung Messe München, sieht Unternehmen hier ganz besonders in der Pflicht: „Mit Inbetriebnahme der E-Ladeinfrastruktur setzen wir einen Meilenstein beim Thema Elektromobilität und bekräftigen unsere Vorreiterrolle beim Umwelt- und Klimaschutz. Wir sehen uns in der Verantwortung für die Umwelt in München und weltweit. Gefragt seien vor allem klimaverträgliche Konzepte für Mobilität, so Dittrich: „Nachhaltigkeit ist für uns eine der wesentlichen Prämissen beim Bau und Betrieb unseres Geländes und auch im Veranstaltungsprogramm!“

Die Messe München setzt auf ein ganzheitliches E-Ladekonzept: Die geplante Ladeinfrastruktur wird insgesamt bis zu 50 moderne Ladestationen (Mennekes. Typ2) sowie einen „Supercharger“ (Triple-Ladestation von ABB) am ICM – Internationales Congress Center München umfassen. Die Schnellladesäule am ICM und vier Ladestationen am Messehaus sind bereits installiert – weitere 20 Ladestationen verteilt auf das ganze Messegelände dazu – darunter mobile Einheiten, die je nach Belegung des Messegeländes positioniert werden können.

Zum Vergleich: Die Stadtwerke München betreiben derzeit 167 Ladestationen für E-Autos (Stand 10.01.2018) in der Landeshauptstadt. Die Messe München wird nach den Stadtwerken der größte Anbieter von Elektro-Ladepunkten.

Dittrich betonte auch, dass die Ladeifrastruktur der Messe München Umwelt und Ressourcen schont: „Der Fahrstrom, den Sie an unseren Ladestationen tanken, stammt aus unserer firmeneigenen Photovoltaik-Dachanlage – also aus zu 100 Prozent erneuerbarer Energie.“ Bei maximaler Belegung der Stromtankstellen werden aktuell bis zu 300 KW Leistung direkt in die eigne Ladeinfrastruktur eingespeist. Dittrich: „Bei der Stromerzeugung für unsere Ladeinfrastruktur entsteht also auch kein CO2-Ausstoß. Die Messe München leistet so emissionsfrei und umweltschonend einen aktiven Beitrag, die lokalen Belastungen des Straßenverkehrs zu senken.“

mhz/Messe München