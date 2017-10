Messerangriff in München – Täter stach an vier Orten zu

Bei einer Messerattacke in München hat ein Täter am Samstagmorgen nach ersten Erkenntnissen an vier Tatorten zugestochen.

Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

Laut neuesten Angaben der Münchner Polizei habe der etwa 40-jährige Angreifer eine korpulente Figur, kurze mittelblonde Haare und sei unrasiert.

Wie die Polizei mitteilte, wurden vier Menschen leicht verletzt. Es soll es sich um einen 40 Jahre alten Einzeltäter handeln.

Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach dem Mann. Dieser sei möglicherweise unterwegs mit einem schwarzen Rad, twitterte die Münchner Polizei.

Die Kleidung des Mannes wird wie folgt beschrieben: graue Hose, grüne Trainingsjacke. Alle Verletzten seien derzeit versorgt, teilte die Feuerwehr mit.