Metallteile in Brot und Semmeln: Ihle ruft Ware vom 24.04.2018 zurück

Ein defektes Mehlsieb könnte dafür gesorgt haben, dass bei der Produktion am 24. April Metallteile in diverse Produkte der Bäckerei Ihle gelangt sind. Der Ruckruf soll Verletzungen beim Verzehr der Backwaren verhindern.

Wenn Sie am Dienstag in einer Ihle-Filiale in München oder Augsburg Brot oder Semmeln gekauft haben, sollten Sie bei folgenden Produkten aufpassen, beziehungsweise diese nicht verzehren:

Hausbrot

Landkorn

Korn an Korn

Schwabenkorn

Allgäuer Bauernlaib

Meistersemmel

Schwabenkornspitz

Sonnenblumensemmel

Dinkelkornbrötchen

Röggle

Mohnsemmel

Sesamsemmel

Käsesemmel

Goldkrusti

Da die Bäckerei immer tagesaktuell produziert, sei es laut dem Unternehmen ausgeschlossen, dass später als Dienstag ausgelieferte Backwaren verunreinigt sind. Falls Sie noch Produkte von der Dienstagsproduktion zu Hause haben, können Sie diese bei jeder Ihle-Filiale abgeben. Der Einkaufspreis wird in voller Höhe zurückerstattet.

mhz