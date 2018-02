Milbertshofen: Mann verfolgt Schülerin und onaniert vor ihr

Am Dienstagabend war ein Mädchen auf dem Nachhauseweg, als ihr ein Unbekannter folgte, sie festhielt und vor ihr Onanierbewegungen machte. Der Mann konnte darauf festgenommen werden.

Gegen 21 Uhr stieg eine 13-Jährige Schülerin an der U-Bahnhaltestelle Dülferstraße aus der U-Bahn

aus und ging nach Hause. Der zunächst noch unbekannte Täter hatte sich zuvor ebenfalls in

der U-Bahn aufgehalten und stieg zusammen mit dem Mädchen aus. Auf dem Nachhauseweg bemerkte die 13-Jährige plötzlich, dass ihr der Mann folgte. Als die Schülerin vor ihrer Eingangstür stand, griff der

Mann plötzlich nach der Hand des Mädchens, hielt sie fest und führte mit der anderen Hand Onanierbewegungen aus. Das Mädchen konnte sich losreißen und ins Haus flüchten, der Täter machte sich aus dem Staub.

Nachdem sich das Mädchen ihrer Mutter anvertraut hatte, wurde unverzüglich die Polizei verständigt.

Im Eingangsbereich des Wohnanwesens konnten Ermittler daraufhin Schuhabdruckspuren und DNA-Spuren sichern. Aufgrund dieser Spuren wurde ein 22-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger an seiner Wohnanschrift in Milbertshofen festgenommen und dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Ob der Mann für weitere Fälle sexuellen Missbrauchs in Frage kommt, ist derzeit noch nicht klar.