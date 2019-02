Mild und sonnig – Bayern erwartet Frühlingswoche

Bayern kann sich am Wochenende auf Bilderbuch-Wetter freuen. „Am Samstag viel Sonne, am Sonntag ganztägig viel Sonne“, (…)

Bis zu 15 Grad am Sonntag – kommt der Frühling nach Bayern?

Es „herbstelt“: So wird das Wetter am zweiten Wiesn-Wochenende

Spätsommer in Bayern am Sonntag – zuvor Regen und Wolken

Bevor es am Sonntag sonnig wird, sind in Bayern erstmal Regenschirm und Jacke gefragt. Am Freitag wird es dem Deutschen Wetterdienst (…)