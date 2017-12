Mit den Öffis zur Silvesterparty: So fährt die MVG während der Feiertage

In München am Silvesterabend ein Taxi zu bekommen ist ungefährt genauso einfach, wie eine bezahlbare Wohnung in der Innenstadt zu finden. Darum lest ihr hier, wie ihr an Weihnachten und Silvester mit den Öffentlichen von A nach B kommt.

Sie müssen dann arbeiten, wenn sich alle anderen über besinnliche freie Tage freuen: Die Angestellten der Münchner Verkehrsgesellschaft bescheren uns auch zu Weihnachten und Silvester eine sichere Beförderung in der Stadt. Und so sieht der Takt über die Feiertage aus:

Weihnachten

In der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember sowie 24./25. und 25./26. Dezember:

NachtTram-Linien N17 und N20 fahren im dichten Wochenend-Takt (alle 30 Minuten)

und fahren im dichten Wochenend-Takt (alle 30 Minuten) N19 Karlsplatz (Stachus)– Pasing Bf. und N27 Petuelring –Ostfriedhof alle 15 Minuten

Karlsplatz (Stachus)– Pasing Bf. und Petuelring –Ostfriedhof alle 15 Minuten NachtBus-Linien N40, N41, N43, N44, N45, N71, N72, N74 und N75 bis N79 alle 30 Minuten

alle 30 Minuten N40 im 15-Minuten-Takt, ebenso der N41 im Abschnitt Am Hart und Aidenbachstraße

im 15-Minuten-Takt, ebenso der im Abschnitt Am Hart und Aidenbachstraße N80/N81 stündlich

stündlich Die U-Bahn bleibt in diesen Nächten bis ca. 2:30 Uhr in Betrieb

Silvester

Alle U-Bahn-Linien verkehren nach Mitternacht im 20-Minuten-Takt, im Innenstadtbereich zeitweise alle 10 Minuten

verkehren nach Mitternacht im 20-Minuten-Takt, im Innenstadtbereich zeitweise alle 10 Minuten U6 Fröttmaning– Garching kommt alle 40 Minuten

Fröttmaning– Garching kommt alle 40 Minuten Alle NachtBus und NachtTram -Linien fahren in der Silvesternacht alle 15 Minuten

und -Linien fahren in der Silvesternacht alle 15 Minuten N80/N81 fährt stündlich

Wegen Silvesterfeierlichkeiten im Bereich Friedensengel/Europaplatz muss der StadtBus 100 am 31. Dezember von ca. 23 Uhr bis Betriebsschluss in diesem Bereich umgeleitet werden. In Fahrtrichtung Ostbahnhof kommt es deswegen auch zu Änderungen bei den Haltestellen Reitmorstraße/Sammlung Schack und Friedensengel/Villa Stuck. Beide werden um einige Meter verlegt.