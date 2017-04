Mit der Sport-Arena zu Ring of Fire 7

München.tv und die Sportarena schicken Sie zu „Ring of Fire 7 “ im Bürgerhaus Unterschleißheim. Seien Sie mit ein bisschen Glück live dabei, wenn die Fäuste sprechen und internationale Fighter um heiß begehrte Titel kämpfen.

Am 29. April 2017 heißt es erneut “Let’s get ready to rumble”! Im Norden von München, im Herzen von Unterschleißheim steigt Ring of Fire 7.

Am Montag war die Fight Power Academy zu Gast in der Sport Arena auf münchen.tv. Boxer Markus „Diego“ Fischer und die deutsche Muay-Thai-Meisterin Antonie Hauswald gaben Einblicke hinter die Kulissen der siebten „Ring of Fire“ Gala. Gemeinsam sprachen Sie mit Daniel Stock über die Vorbereitungen, das Training und ihre Motivation.

Sehen Sie im Video die Highlights vergangener „Ring of Fire“ Veranstaltungen:

Bei „Ring of Fire„ wird zudem auch noch für einen karitativen Zweck gesammelt:

Nach einer schweren Verletzung bei einem EM-Kampf im November ist Ex-Profi-Europameister Eduard „Eddie„ Gutknecht aus Westerbeck Zeit seines Lebens pflegebedürftig – er und seine Familie sind nicht ausreichend finanziell abgesichert. Bei der Gala wird es daher einen Spendenaufruf für ihn geben.

Die Sport-Arena verlost einmal zwei Karten für die Veranstaltung. Füllen Sie das Kontaktromular aus und mit ein bisschen Glück sind Sie am Samstag live dabei. Die Karten müssen bei münchen.tv in der Parkstadt Schwabing abgeholt werden. Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, der 27.04.2017 um 12 Uhr.

Die Eckdaten:

29. April 2017, Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19 Uhr

Bürgerhaus Unterschleißheim

Es erwarten euch 8-11 Kämpfe im K1 und Profiboxen mit internationalen Top-Athleten.