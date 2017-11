Mit der Sport-Arena zu Ring of Fire 8

München.tv und die Sportarena schicken Sie zu „Ring of Fire 8“ im Bürgerhaus Unterschleißheim. Seien Sie mit ein bisschen Glück live dabei, wenn die Fäuste sprechen und internationale Fighter um heiß begehrte Titel kämpfen.

Am 25. November 2017 heißt es wieder “Let’s get ready to rumble”! Im Norden von München, im Herzen von Unterschleißheim steigt der Ring of Fire 8. Spannende, spektakuläre Fights und atembereaubende Stimmung sind garantiert! Gezeigt werden Fights im Boxen, K-1 & dieses Mal sogar einen MUAY THAI – Fight! Weitere Infos auch hier.

Am Montag war die Fight Power Academy zu Gast in der Sport Arena auf münchen.tv. Sehen Sie im Video WBC-Junioren-Weltmeister James Chereji, K-1-Kämpfer Markus Fischer und Schwergewichtshoffnung Granit Shala, die am Samstag in den Ring steigen werden. Gemeinsam sprachen sie mit Daniel Stock über die Vorbereitungen, das Training und ihre Motivation.

Mit der Sport Arena live dabei sein!

Die Sport-Arena verlost einmal zwei Karten für die Veranstaltung. Füllen Sie das Kontaktromular aus und mit ein bisschen Glück sind Sie am Samstag live dabei. Teilnahmeschluss ist am Dienstag, den 21. November 2017.

Eckdaten:

25. November 2017, Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19 Uhr

Bürgerhaus Unterschleißheim