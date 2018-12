Mit münchen.tv einen Tag lang in der Rupertus-Therme entspannen

Entspannt das warme Wasser genießen mit Blick auf die Alpen – das kann man in der Rupertus-Therme in Bad Reichenhall erleben. Gewinnen Sie mit münchen.tv 5×2 Tageskarten.

Nicht nur der Anblick der alpinen Naturkulisse ist wunderschön, von dort bezieht das Spa&Familien Resort Rupertus Therme auch seinen größten Schatz: vollkommen reines Alpensalz, das von Menschenhand völlig unberührt ist. Seit 250 Millionen Jahren ruht es im Inneren der Berge und tritt in Bad Reichenhall ganz natürlich zutage, in flüssiger Form, als Alpensole.

Die 32 bis 40 Grad warmen Innen- und Außenpools auf rund 1.500 qm Wasserfläche laden zum Entspannen ein. Die großen Glasfronten der Erholungstherme schenken freien Blick auf die umliegende Bergwelt. Der Thermentag steht so ganz im Zeichen der Alpen. Auch die größte Saunalandschaft und das Wellnesscenter setzen auf die Kraft der Berge. Mit den wertvollen Naturschätzen Alpensalz und Alpensole wird der Wellnesstag zum erholsamen Kurzurlaub.

© Rupertustherme © Marco Riebler © Rupertustherme © Rupertustherme © Marco Riebler

münchen.tv verlost 5×2 Tageskarten. Tragen Sie dafür einfach Ihre Daten in untenstehendes Kontakformular ein und mit etwas Glück entspannen Sie bald in der Rupertus-Therme in Bad Reichenhall. Teilnahmeschluss ist der 07. Januar 2019.