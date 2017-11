Mit münchen.tv zu a-ha in die Olympiahalle

Foto: Just Loomis / Universal Music

Eine der erfolgreichsten Bands unserer Zeit macht auf ihrer „MTV Unplugged“-Tour Halt in München: A-ha! Mit im Gepäck hat das norwegische Pop-Trio Super-Hits wie „Take On Me“. Und wir haben 3×2 Tickets Euch.

A-ha dürfte den meisten Lesern noch ein Begriff sein. Die Band wurde 1982 gegründet, hat seitdem zehn Studioalben veröffentlicht und mehr als 80 Millionen Tonträger verkauft. Die Musik lebte bisher immer auch von einer elektronischen Komponente. Mit der „MTV Unplugged“-Tour wagen die Norweger ein Experiment: Elektronische Instrumente sind hier nämlich nicht erlaubt. Diese Herausforderung nehmen die Mitglieder der Band aber gerne an und spielen am 3. Februar in der Münchner Olympiahalle.

Über die Schwierigkeiten und Chancen dieser Herangehensweise sprechen die Musiker im Video (leider nur auf englisch):

Und so hört sich das Ganze dann live an:

