Mit münchen.tv zu Schwanensee – St.-Petersburg-Festivalballett

Das St.-Petersburg-Festival-Ballett kommt nach München und führt passend zur Weihnachtszeit das märchenhafte Stück Schwanensee auf. Gewinnen Sie 2×2 Karten für die Vorstellung im Prinzregententheater.

Zu den wohl bekanntesten Werken von Peter I. Tschaikowsky zählt seine Komposition zu Schwanensee. Die tänzerische Darstellung der flügelschlagenden Schwäne drückt Eleganz und Anmut aus. Der russische Choreograf Marius Petipa hat für die Umsetzung eigentlich 24 tanzende Schwäne vorgesehen. Das St.-Petersburg-Festival-Ballett hat dagegen mit dem Choreografen Lew Iwanow die Anzahl auf 48 verdoppelt und zeigt damit eine bildgewaltige Inszenierung.

Lassen Sie sich von der Schönheit des neuinterpretierten Klassikers verzaubern und überzeugen Sie sich selbst vom Können des Ensembles.

Tickets gibt’s auch unter www.muenchenmusik.de.

Jetzt Tickets gewinnen

münchen.tv verlost 2×2 Karten für die Vorstellung am 25.12.2018 um 19:30 Uhr im Prinzregententheater. Tragen Sie dazu einfach Ihre Daten in untenstehendes Kontaktformular ein und mit ein bisschen Glück sind Sie dabei! Teilnahmeschluss ist am 17.12.2018 um 11 Uhr.