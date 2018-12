Mit münchen.tv zur großen Musical-Gala „Forever Broadway“

Der Broadway kommt nach München. Sie können bei der großen Premiere von Forever Broadway – Die große Musical-Gala am 25.12 um 17:00 Uhr dabei sein.

Es gibt Melodien, die machen einfach glücklich. Jedes große Musical enthält einen oder gleich mehrere dieser Songs, die man am liebsten immer und immer wieder hören möchte. Manche begeistern schon seit Generationen und über alle Grenzen hinweg.

Forever Broadway feiert die schönsten Hits aus „Der König der Löwen“, „Das Phantom der Oper“, „Cats“, „Die Schöne und das Biest“, „Hair“, „My Fair Lady“, „Tanz der Vampire“, „Mamma Mia“ u.v.a.

Diese Klassiker werden von den Solisten, Tänzern und dem Orchester des Budapester Musical- und Operettentheaters, sowie von den Musical-Stars Oedo Kuipers und Dorothea Baumann dargeboten.

Tickets gibt’s auch unter

www.muenchenmusik.de

münchen.tv macht Ihnen nun kurz vor Weihnachten schon mal ein Geschenk und verlost 2×2 Tickets für die Premiere am ersten Weihnachtsfeiertag. (25.12.2018) Wenn Sie mit Ihren Liebsten oder Ihren Freunden in diese unglaubliche Show wollen, füllen Sie unten einfach das Kontaktformular aus und mit ein bisschen Glück gehören die Tickets Ihnen. Wir wünschen viel Erfolg und eine atemberaubende Show. Teilnahmeschluss ist am 17.12.2018 um 11 Uhr.