Mit münchen.tv zur Langen Nacht der Musik 2017

400 verschiedene Konzerte in einer einzigen Nacht gibt es bei der Langen Nacht der Musik in der Innenstadt. An über 100 verschiedenen Orten werden Bands und Musiker auftreten.

Am 6. Mai ist es wieder soweit: Von 20 Uhr bis 3 Uhr tanzt München bei der Langen Nacht der Musik in den Mai. Musik gibt es nicht nur an den bekannten Adressen wie den großen Konzerthäusern, Bühnen und Musikkneipen. Auch zahlreiche Cafés, Bars, Restaurants, Museen, Clubs, Kirchen und Hotels werden der Musik eine Bühne geben.

Die zahlreichen Konzerte garantieren eine breite Mischung, bei der für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte: Neben Klassik, Oper und Orgelmusik werden Rock, Pop, Jazz, Swing, Salsa, Tango, Funk & Soul, traditionelle und moderne Volksmusik sowie Tanzkurse, Führungen und Performances geboten – alles live.

Ein extra eingerichteter Bus-Shuttleservice, der im Zehn-Minuten-Takt alle Spielstätten anfährt, soll die musikalische Reise zwischen den zahlreichen Veranstaltungsorten möglichst unkompliziert machen. Vom Odeonsplatz aus starten alle Shuttlebuslinien zu den Spielorten. Weitere Infos und das vollständige Programm finden Sie unter muenchner.de.

muenchen.tv verlost 2×10 Karten für das Mega-Event!

Füllen Sie einfach das Kontaktformular aus und mit ein bisschen Glück schicken wir Sie zur Langen Nacht der Musik. Teilnahmeschluss ist am Freitag, den 28. April 2017. Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv.