Mit münchen.tv zur Langen Nacht der Musik am kommenden Wochenende

Am Samstag, den 28. April schließen sich auch in diesem Jahr wieder über 100 Spielorte zu einem echten Musikspektakel zusammen. Wir verlosen 10×2 Tickets.

Ob Tanzdarbietungen, Livekonzerte oder Kabarett: An diesem Abend dreht sich in Münchens Innenstadt alles rund um das Thema Musik, die dazu einlädt, sich einfach durch die Nacht treiben zu lassen. Gespielt wird in Konzerthäusern, Wirtshäusern, Kneipen und diversen Kulturinstituten. Für schlappe 15 Euro ermöglicht ein Kombiticket Zutritt zu allen Veranstaltungen an diesem Abend. Zusätzlich stehen Shuttlebusse der MVG zur Verfügung. Auf eine feucht fröhliche Nacht!

Programm und Infos auf www.muenchner.de

Jetzt Tickets gewinnen

Wir verlosen 10×2 Einlassbänder zur Langen Nacht der Musik inkl. Nutzung des MVG-Shuttlebusses. Einfach das Kontaktformular ausfüllen und mit etwas Glück dabei sein.

Teilnahmeschluss ist am 23. April 2018. Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv.