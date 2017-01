Monaco Duck – Tradition und Lifestyle aus München

„Nimm etwas Altbewährtes, kombiniere es mit etwas Bekanntem und mach was Neues daraus“ – so einfach kann es sein. Und genau das haben drei junge Münchner umgesetzt und so ihrem Label Monaco Duck einen ganz persönlichen Charme verpasst. Eine perfekte Kombination aus Heimat mit dem modischen Lifestyle von München und internationaler Metropolen.

Drei Münchner haben mit Monaco Duck ihren Lebenstraum verwirklicht. Eine Marke aus dem Herzen Münchens – das zeigt sich bereits im Logo. Eine Ente mit Hut und Gamsbart spiegelt den Ursprung und die Lockerheit des Unternehmens wider, aber auch die Exklusivität. Kunden finden hier innovative Klassiker, keine saisonale Mode. Exklusive Stoffe aus lokaler, fairer und umweltschonender Produktion werden mit modischen, aber zeitlosen Designs vereint. Ein Stück Heimat für Großstadt-Jäger, Weltenbummler und authentische Gentlemen.

Für die Gründer war eines sofort klar: Loden – der Inbegriff von Bayern, Tradition und Outdoor. Es war eine Herausforderung für das junge Unternehmen, einen traditionsreichen Lodenfabrikanten zu finden, der in Bayern produziert, die neuen Ideen unterstützt und die gleichen Werte verkörpert: Qualität, Tradition und Leidenschaft. Doch ihr neuer Partner und ältester Textilhersteller Deutschlands identifiziert sich bereits mit den Newcomern. Seit über 350 Jahren fabriziert der Lodenlieferant in Bayern wertige Stoffe, und nun auch für das Lifestyle-Label aus München.

Seit 2015 arbeiten Justus, Julian und Carl auch eng mit Manufakturen in Italien und Spanien zusammen – traditionelle Schuhmacher, die ihre Philosophie verstehen und neue Ideen verwirklichen. Exklusive Herrenschuhe aus Loden.

