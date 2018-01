Mondfinsternis: „Blutmond“ über München

Für Astronomie-Fans gibt es jetzt, Ende Januar, ein absolutes Highlight. In schönem roten Schimmer zeigte sich über München und vielen weiteren Teilen Deutschlands der sogenannte „Blutmond“ – ein Spektakel, das es zuletzt 2015 gab.

© Foto: Markus Ostermeier

Video: Die Mondfinsternis im Zeitraffer:

Um kurz nach drei Uhr Nachts begann 2015 das Spektakel, als der Mond in den Kernschatten der Erde eintrat. Von ca. 04:10 Uhr bis um 5:20 Uhr folgte dann die totale Mondfinsternis, die sich in einem wunderbarem rot präsentierte. Deshalb auch der Name „Blutmond“.

© Volkssternwarte/Benjamin Mirwald

© Foto: Markus Ostermeier

Bei einer totalen Mondfinsternis liegen Erde, Mond und Sonne in einer Reihe. Die Erde hält das Sonnenlicht ab und wirft einen Schatten der auf den Mond fällt.

© Foto: Markus Ostermeier

Ursache des roten Schimmers sind die roten Anteile des Spektrums der Sonnenstrahlen, die durch die Erdatmosphäre in den Kernschatten der Erde abgelenkt werden.