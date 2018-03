Prozessauftakt: Mutmaßlicher Dreifachmörder zeigt „Victory“-Zeichen

Die meisten der 39 Bewohner schlafen, als es plötzlich im Haus brennt. Ein Vater und seine zwei Töchter können sich nicht rechtzeitig retten – sie sterben in den Flammen. Ein 43-Jähriger steht nun wegen Mordes vor Gericht.



Zum Prozessauftakt wirkt der Angeklagte Mohamed Ali E. gelassen, zeigt gegenüber der Presse sogar das „Victory“-Zeichen, als er den Gerichtssaal betritt. Laut seinem Wahlverteidiger ist er sich keiner Schuld bewusst. Da er die Aussage verweigert, wird das Verfahren. gegen E. zum Indizien-Prozess werden.

Eine brennende Matratze löst den verheerenden Brand am frühen Morgen des 2. November 2016 in einem Münchner Mietshaus aus. Das Feuer breitet sich schnell im Gebäude aus, ein 37 Jahre alter Bewohner und dessen neun und 16 Jahre alten Töchter kommen in den Flammen ums Leben. Zahlreiche Menschen werden verletzt. Vor dem Landgericht München I muss sich von Donnerstag (9.30 Uhr) an ein 43-Jähriger wegen dreifachen Mordes in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, den Brand vorsätzlich entfacht zu haben. Angesetzt sind 15 Verhandlungstage.