München: 61-Jähriger belästigt minderjährige Jungen – Zeugen gesucht

Eine 28-Jährige und eine 20-Jährige, sind in der Silvesternacht sexuell belästigt worden. Der Täter näherte sich in beiden Fällen von (…)

Zeugenaufruf: Zwei Frauen an Silvester sexuell belästigt

Immer öfter werden Kinder und Jugendliche im Zusammenhang mit Drogendelikten zu Tatverdächtigen. Um das Problem anzugehen, will der (…)

Am 13. Sptember beginnt in München für 10.000 Kinder der „Ernst des Lebens“. Der tägliche Schulweg stellt dabei eine (…)

München: Der Schulbeginn geht alle Verkehrsteilnehmer an

München – Auch im vergangenen Schuljahr 2015/16 wurde an allen 244 Grund-, Förder-, Privat- und muttersprachlichen Schulen die (…)

Auf der BAB A8 in Bergen wäre es am Mittwochabend kurz nach 21.00 Uhr beinahe zu einem schweren Unfall gekommen, weil eine volltrunkene (…)

Pulver-Alarm in Bayern – auch in München verdächtige Substanz an Gerichte verschickt

In mehreren Bundesländern taucht praktisch zeitgleich rätselhaftes weißes Pulver in Briefen auf – auch in Bayern. Vor allem (…)