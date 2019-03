München bewirbt sich um European Championships

Der Stadtrat hat jetzt grünes Licht für eine Bewerbung Münchens zur Ausrichtung der European Championships im Sommer 2022 gegeben. Die European Championships, sind eine Zusammenstellung von sieben olympischen Kernsportarten, darunter Leichtathletik, Turnen und Radsport. Die Gesamtkosten werden zirka 130 Millionen Euro betragen.

Grundlage für die Bewerbung der Olympiapark München GmbH ist die Zusage von Bund und Land, sich mit jeweils rund einem Drittel an dem zu erwartenden Finanzierungsbedarf zu beteiligen. Für Oberbürgermeister Dieter Reiter sind die European Championships eine riesige Chance den Spitzensport in den Münchner olympiapark zu holen:

„Die European Championships geben uns die Gelegenheit, den Spirit der Olympischen Spiele 1972 in München wieder zu beleben. Ich freue mich sehr darüber, dass ausgerechnet im Jubiläumsjahr 2022, in dem die Olympischen Spiele von 1972 genau 50 Jahre her sind, die Chance besteht, ein ähnliches Highlight des Spitzensports in unsere weltoffene Stadt zu bringen.“