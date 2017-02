München Obersendling: Fußgänger stirbt einen Tag nach Sturz

Ein 76-Jähriger stürzt auf einem schneebedeckten Weg, will aber nicht im Krankenhaus bleiben. Am nächsten Tag stirbt der Mann. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Unfall.

Der Sturz ereignete sich bereits am 26.01.2017, gegen 14.30 Uhr, als ein 76-jähriger Rentner aus dem südlichen Münchner Landkreis zu Fuß auf dem Isarhochweg in der Nähe der Thalkirchner Brücke

unterwegs war.

Aufgrund des schneebedeckten Weges stürzte er und schlug dabei mit dem Kopf auf den Boden. Anschließend rutschte er neben den Weg ein Stück hinunter und wurde von einem Gebüsch

aufgehalten.

Zunächst verweigerte der Rentner die stationäre Aufnahme in ein Krankenhaus, sodass er lediglich zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht wurde und von dort aus auf eigene Verantwortung wieder nach Hause entlassen wurde. Sein Zustand verschlechterte sich jedoch. Deshalb wurde er am Folgetag wieder zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er an den Folgen seiner Sturzverletzung am Sonntag, 05.02.2017.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216- 3322, in Verbindung zu setzen.