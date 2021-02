München oder aufs Land?! Die Vor- und Nachteile des Stadt- und Landlebens

Keine Frage, München ist für uns die schönste Stadt in ganz Deutschland, wenn nicht sogar der ganzen Welt. Wir haben den Englischen Garten zum Entspannen, die Wies’n zum Feiern und können auf eine Jahrhunderte alte Kultur zurückblicken, auf die wir Bayern stolz sein können. Aber hier leben?! Die einen können sich wahrscheinlich nichts Schöneres vorstellen, als in dieser Metropole von Welt zu leben, in der zu fast jeder Zeit alles was sie wünschen verfügbar ist. Andere können diesen Trubel nicht leiden und schwören auf ein entspanntes Leben auf dem Land. Doch was ist nun wirklich besser?

Dorf sicherer und besser für die Umwelt

Wirft man einen Blick auf die Kriminalstatistik von München, können wir zwar feststellen, dass so wenige Straftaten begangen werden, wie zuletzt vor über 40 Jahren, allerdings ist die Großstadt generell unsicherer als das Dorf. Das liegt zum einen an der Zahl der Menschen, die hier lieben, zum anderen mit Sicherheit auch an dem starken Gefälle, das zwischen Arm und Reich herrscht.

Das Leben im Dorf ist näher an der Natur und das macht es besser für die Umwelt. Hier leben weniger Menschen auf einem Raum. Das bedeutet, dass weniger Ressourcen benötigt werden, es entsteht weniger Müll, weniger Abgase durch Autos und eben weniger Belastungen auf die Natur.

Ruhe und Natur

Wo wir schon beim Thema sind: Ein weiterer großer Vorteil des Landlebens steckt bereits im Namen, nämlich das Land oder eher die Natur. Hier ist das Leben sehr entschleunigt und dabei kann man sich auf die Natur zurück besinnen. Innerhalb kürzester Zeit lässt es sich im Wald wandern. Frische und saubere Luft bauen Stress ab oder lassen ihn gar nicht erst entstehen.

Das ist ein Luxus, den Stadtmenschen in dieser Form nicht haben. Natürlich können sie sich in den Parks und Gärten Münchens zurückziehen, allerdings ist das nicht unbedingt Dasselbe.

Günstiger Wohnraum

Gleichzeitig schneidet das Dorf deutlich günstiger als die Stadt ab. Wer hier wohnt, kann sich auf günstigen Wohnraum freuen. Sowohl in Sachen Miete als auch beim Immobilienbesitz kann das Landleben punkten. Während Wohnungen und Häuser in München fast unbezahlbar sind, können sich die Menschen auf dem Land eher ein Grundstück leisten, um es zu bebauen.

Wer es geschickt anstellt, kann zusätzlich beim Bau selbst sparen und muss dabei nicht einmal auf eine persönliche Note verzichten. Dabei kann beispielsweise die Livinghaus GmbH helfen.

Infrastruktur meist eher bescheiden

Das Landleben hat jedoch nicht nur Vorteile. Meist ist es nämlich damit verbunden, dass man vielleicht das Nötigste in den Geschäften bekommt, um jedoch beispielsweise in größere Geschäfte zu kommen ist ein Auto nötig. Die Infrastruktur auf dem Land ist nämlich im Vergleich zur Stadt eher bescheiden.

In München fahren U-Bahnen und Busse im Minutentakt und das bis mitten in die Nacht. Auf dem Dorf wartet man unter Umständen mehrere Stunden auf den nächsten Bus und der fährt nur tagsüber. Das kann die Möglichkeiten schon ziemlich einschränken.

Beschäftigungsmöglichkeiten sind eingeschränkt

Wer beispielsweise ins Kino, ins Museum oder ins Theater gehen will, muss meist in die nächstgrößere Stadt fahren. Klar, gibt es auf dem Dorf gewisse Unterhaltungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten, allerdings nicht unbedingt so sehr auf Abruf, wie es beispielsweise in der Stadt der Fall ist.

Dabei können auf dem Land schnell Einsamkeitsgefühle aufkommen, wenn man nicht mal eben unter Menschen kommen kann. Hier kann man jedoch meist mit Aktivitäten in den Vereinen gegen die Einsamkeit ankämpfen.

Stadt punktet mit Kultur und mehr Möglichkeiten

© unsplash.com, © Jan Antonin Kollar

Das Leben in der Stadt kann im Vergleich zum Landleben ebenfalls mit einige Argumenten punkten. Wie eingangs erwähnt lässt sich in München zu fast jeder Zeit fast alles machen und bekommen. Wer beispielsweise einen neuen Film sehen will, geht einfach zu seinem Stammkino um die Ecke. Eine Shoppingtour muss nicht erst von langer Hand geplant werden, sondern man geht einfach raus und legt los.

Das bietet ein unheimliches Maß an Flexibilität und hält eine Vielzahl an Beschäftigungsmöglichkeiten bereit, die einfach auf dem Land nicht verfügbar sind.

Nachtleben und täglich neue Menschen

Einer dieser Aspekte ist das rege Nachtleben, das sich in dieser Form nicht auf dem Land erleben lässt. Die Clubs, Diskos und die Wirtshauskultur in München lassen hier keine Wünsche offen. Auf dem Land gibt es zwar auch Wirtshäuser und Kneipen allerdings ist das nicht mit dem Unterhaltungsangebot der Stadt vergleichbar.

Denn wer erinnert sich nicht gerne an die Bekanntschaften, die während einer Münchner Partynacht geschlossen wurden. Auf dem Dorf sieht man meist immer nur die gleichen Gesichter. Das Kennenlernen neuer Menschen ist da leider nur bedingt möglich.

Stress und Kriminalität

Allerdings ist auch nicht in der Stadt alles Gold, was glänzt. Der Alltag einer Stadt wie München kann durchaus ziemlich hektisch sein, weshalb Großstädter offenbar chronisch gestresst sind. Dafür sind meist der Lärm, die vielen Menschen und der viele Verkehr verantwortlich.

Ein weiterer Faktor ist die Kriminalität. Natürlich ist München eine relativ sichere Stadt. Dennoch kann es immer wieder zu Zwischenfällen kommen, mit denen man auf dem Land eher weniger rechnen muss.

Am Ende kommt es auf den persönlichen Geschmack an. Sowohl das Landleben als auch das Leben in der Stadt hat seine Vor- und Nachteile. Dabei muss wohl am Ende das eigene Bauchgefühl entscheiden.