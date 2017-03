München & Region: Die Open-Air-Saison 2017

Schöner kann’s wohl kaum werden: Direkt am Ostufer des Chiemsees den Gesangskünsten der Indie-Bands lauschen und sich nach schweißtreibendem Herumgehüpfe direkt abkühlen – das Seewärts Festival bietet die Gelegenheit dazu. Es gehört zwar noch zu den Nachwuchsfestivals in Bayern bietet aber eine feine Auswahl an lokalen Bands. In diesem Jahr mit dabei: HEISSKALT, Erwin & Edwin, Broach und The Capitols.