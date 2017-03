München: Stadt der Singles – Wo Sie am besten Leute kennenlernen

In München leben deutschlandweit die meisten Singles. Insgesamt sind das zirka 243.000 Menschen und 28,8 Prozent. Doch Plätze, um andere Menschen kennenzulernen, gibt es in der bayerischen Landeshauptstadt einige.

Party in Bayern

Allen, die gern feiern gehen, sei Münchens beliebtester Partyclub, das Harry Klein, empfohlen. Der Eintritt ist mit durchschnittlich 9 Euro für München moderat. Aus diesen 9 Euro werden jedoch schnell mehr, wenn beliebte Getränke wie das berühmte Weißbier dazukommen. 23 Euro geben Partybesucher in München durchschnittlich an einem Abend aus. Pro Jahr geben die Bayern sogar durchschnittlich 398 Euro für Bier aus. Das sind 146 Liter und damit einer der deutsche Spitzenwerte. Nur Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern trinken noch mehr Bier. Welche Konsumausgaben es bei Partys noch so gibt, was beim Feiern gehen wichtig ist und wie sich die unterschiedlichen Städte und Bundesländer im Vergleich schlagen, sehen Sie hier auf dieser Infografik.

Clubs, Bars und Lokale für Partnersuche

Weitere Clubs, Bars und Lokale für die Partnersuche sind das Holy Home, das Maroto, der Trachtenvogl sowie Robinsons Bar. Sie befinden sich im Glockenbachviertel und locken viele Singles an. Doch Achtung: Gerade in Clubs und Bars sind die Leute oft eher nur auf Spaß aus. Daher muss es nicht immer mit der großen Liebe enden, wenn Sie dort jemanden kennenlernen.

Oktoberfest

Aber nicht nur in Clubs und Bars lässt es sich gut feiern. München ist nicht umsonst die Stadt mit dem größten Volksfest der Welt. Auf der Wiesn gibt es jedes Jahr im Spätsommer viel zu sehen und zu trinken. Da fallen ganz leicht die Hemmungen und Singles lernen neue Leute kennen.

Vereine und Fitnessstudios

Ebenfalls beliebte Orte für unverfängliche Gespräche und das Treffen von Gleichgesinnten sind Vereine und Fitnessstudios. Hier kann man locker miteinander ins Gespräch kommen, ohne dass es aufdringlich wirkt. Positiver Nebeneffekt: Sie finden gleich Partner mit den ähnlichen Interessen.

Museen, Galerien, Kunstaustellungen und Theater

Wer sich für Kultur interessiert, kann die Großstadt München mit ihren zahlreichen Museen, Galerien, Kunstaustellungen und Theatern dazu nutzen, neue Leute kennenzulernen.

Der Englische Garten

Im Frühling und Sommer halten sich viele Menschen gerne im Freien auf. Was könnte in München besser passen als der Englische Garten? Hier tummeln sich viele Singles und Sie kommen schnell ins Gespräch. Weitere geeignete Plätze für Singles sind

– Biergärten

– Hofbräuhaus

– Chinaturm

– Augustiner

– Strandbar

– Gärtnerplatz

Singlepartys

In München werden immer wieder Singlepartys organisiert. Hier treffen Sie auf jeden Fall auf Gleichgesinnte und vielleicht auch auf die Liebe fürs Leben.