münchen.tv auf die 8: Ab 1.10 auch via Satellit in HD

Ab dem 01.10.2017 gibt es das Programm von münchen.tv ENDLICH auch via Satellit in HD! Melden Sie sich jetzt zu unserer großen Programmaktion „münchen.tv auf die 8“ an und sichern Sie sich die Chance unsere Moderatoren zu treffen und tolle Preise abzustauben.

Zum 1.10 wird münchen.tv auch via Satellit in HD ausgestrahlt. Bis Ende März senden wir auf beiden Programmplätzen parallel, danach sendet münchen.tv allerdings nur noch auf dem neuen Programmplatz in HD. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Sie mitmachen und ab dem 1.10.2017 einen Sendersuchlauf starten.

Jetzt teilnehmen: münchen.tv auf die 8

Schon bevor sie am 1.10 ihren Sendersuchlauf starten, können Sie sich hier für unsere große Programmaktion „münchen.tv auf die 8“ anmelden. Wie der Name schon sagt, wollen wir, dass Sie münchen.tv nach dem Suchlauf auf dem Programmplatz 8 abspeichern. Mit der Anmeldung sichern Sie sich die Chance auf einen Besuch Ihrer münchen.tv-Lieblingsmoderatoren, die dann nachprüfen, ob münchen.tv wirklich auf ihren Programmplatz Nummer 8 gespeichert wurde. Und mit ein bisschen Glück bekommen Sie noch einen tollen Preis obendrauf.

Einfach auf den genannten Plattformen nach ‚münchen.tv‘ suchen und ggf. die dafür notwendigen (kostenlosen) Applikationen installieren!

Wir helfen gerne! Einfach eine Mail an empfang@muenchen.tv schreiben oder hier den Download unseres Leitfadens starten. Er führt einfach und verständlich zum Ziel.