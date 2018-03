münchen.tv jetzt auch über Satellit in HD

Seit dem 01.10.2017 gibt es das Programm von münchen.tv ENDLICH auch via Satellit in HD! Bis Ende des Monats senden wir deshalb auf zwei Programmplätzen parallel, danach allerdings nur noch in HD. Starten Sie jetzt den Sendersuchlauf.

Zuschauer können Bayerisches Lokalfernsehen ab dem 1. April nur noch in High-Definition-Qualität (HD) sehen. Das über Astra verbreitete Satellitensignal in SD werde zum 31. März abgestellt, teilte die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) am Mittwoch in München mit.

Für den Empfang „in voller Schärfe“ brauchen Zuschauer ein HD-fähiges Gerät und müssen einen Sendersuchlauf starten. Seit 1.10. wird münchen.tv auch via Satellit in HD ausgestrahlt. Bis Ende März senden wir auf beiden Programmplätzen parallel, danach sendet münchen.tv allerdings nur noch auf dem neuen Programmplatz in HD. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Sie mitmachen und einen Sendersuchlauf starten. (Die genauen Transponder-Daten und Empfangsinfos auch hier.)

Sie können uns auch auf diesen Plattformen empfangen:

Einfach auf den genannten Plattformen nach ‚münchen.tv‘ suchen und ggf. die dafür notwendigen (kostenlosen) Applikationen installieren!

Alle weiteren Empfangsmöglichkeiten:

Sie benötigen Hilfe beim Empfang?

Wir helfen gerne! Einfach eine Mail an empfang@muenchen.tv schreiben oder hier den Download unseres Leitfadens starten. Er führt einfach und verständlich zum Ziel.