Münchens beste Burger

Die Burger Bar findet man zwar nicht direkt in München, aber ganz in der Nähe in Germering. Den Laden gibt es erst seit 2017, doch hat er schon viele Fans. So schreibt ein User: „Pablo Emilio BurgerBar in Germering hat mit Abstand den leckersten Burger.“

Es werden regionale Produkte verwendet und auch die Saucen werden nach eigenen Rezepten selbst hergestellt. Neben eher klassischen Varianten gibt es auch etwas ausgefallenere Burger etwa mit süßen Beeren oder Mango.