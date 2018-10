Die schönsten Hallenbäder in München

Eine Brandungswelle wie am Sandstrand am Meer - das Highlight im Cosimawellenbad ist natürlich das Wellenbecken, in dem halbstündig verschiedene Wellenbilder für Spaß und Meeresfeeling sorgen. Aber auch ein deutlich gewachsenes Kinderplanschbecken, Rutschen und ein kernsaniertes Gebäude stehen seit 2017 hier wieder zur Verfügung. Gerade an kälteren Tagen bietet sich auch ein Besuch in der Sauna an, oder man kann das warme Außenbecken genießen.