Münchner Flughafen: Erste Landung des Lufthansa-A380 am Wochenende

Ab Ende März stationiert die Lufthansa am Münchner Flughafen fünf Airbus A380, die künftig nach Los Angeles, Peking und Hongkong verkehren sollen. Die erste A380-Maschine wird am kommenden Samstag, den 17. März, den Münchner Flughafen anfliegen. Flugzeugfans haben den besten Blick auf den weltweit größten Passagierflieger von der Besucherterrasse auf dem Terminal 2 sowie vom Besucherhügel.

Die „München“ wird am 17. März als erstes Flugzeug der Münchner A380-Flotte zu ihrer neuen Heimatbasis überführt. Um 12:00 Uhr soll der Flug LH380 aus Frankfurt auf der Nordbahn des Münchner Airports erstmals aufsetzen. Lufthansa-Kapitän Ingo Meyerdierks stellt anschließend das neue Mitglied der Münchner Flotte auf dem Flughafen vor: Der Willkommensparcours führt die „München“ über das Vorfeld zwischen dem Terminal 2 und dem Satellitengebäude hindurch, anschließend rollt die A380 auf dem Vorfeld West am Besucherhügel vorbei. Die Flughafen Feuerwehr wird die A380 mit zwei Wassertaufen begrüßen: Zunächst nach der Landung auf einer der nördlichen Rollbrücken beim Terminal 2, zum zweiten Mal im Bereich vor dem Besucherhügel, heißt es in einer Pressemeldung der Lufthansa.

Der Besucherpark am Münchner Flughafen bietet für kleine und große Fans des neu eingetroffenen Riesen-Airbus ein besonderes Programm – die „A380-Aktionswoche“ vom 21. bis zum 28. März 2018. In dieser Zeit werden A380-Spezial-Touren über die Vorfelder angeboten, bei denen es die Gelegenheit gibt, Münchens spektakulären Neuzugang ganz aus der Nähe zu bestaunen und alles über das Langstreckenflaggschiff der Lufthansa zu erfahren. Auf dem Gelände des Besucherparks wurde eigens ein „A380-Erlebnisweg“ angelegt, auf dem der Umriss des Riesen abgelaufen werden kann – so lässt sich die beeindruckende Dimension des Flugzeuges veranschaulichen. Dazu bietet die „A380-Rallye“ alle beeindruckenden Daten, Zahlen und Fakten rund um das Riesenflugzeug.

Am Sonntag, den 25. März, stehen im Besucherpark von 11:00 bis 17:00 Uhr weitere spannende Aktionen für die ganze Familie auf dem Programm: Die Kleinen können sich auf der riesigen A380-Hüpfburg austoben oder einen eigenen Airbus A380 basteln. Beim Lufthansa-„Meet-the-Crew“ gibt es die Gelegenheit, echten Piloten Fragen zu stellen. Als besonderes Highlight verlost die Flughafen München GmbH in Kooperation mit Lufthansa zwei Tickets für einen Flug mit einem Airbus A380.

Weitere Informationen zu den einzelnen Tagen, dem jeweils gebotenen Programm und den A380-Spezial-Touren auf www.munich-airport.de/aktionswoche380