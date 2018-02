Münchner Wahrzeichen: Glockenspiel in Brand

Bei einem Wohnungsbrand in Dachau ist am Sonntagmorgen ein 61-jähriger Mann ums Leben gekommen. Offenbar war das Feuer im Schlafzimmer (…)

Wohnungsbrand: Mann stirbt in seinem Schlafzimmer

Um kurz nach vier Uhr ist es am Mittwochmorgen in der Landsberger Straße zu einem Wohnungsbrand gekommen. Fünf Personen wurden (…)

Zimmerbrand in der Therese-Giehse-Allee

München: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignete sich in der Therese-Giehse-Allee in Neuperlach ein Zimmerbrand, bei dem zwei (…)