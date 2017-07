Wir schicken euch zu den Munich Cowboys vs. Schwäbisch Hall Unicorns

Footballfans aufgepasst: Im Dantestadion geht es am kommenden Wochenende rund! Hier gibt es Karten für das Spiel der Munich Cowboys gegen die Schwäbisch Hall Unicorns zu gewinnen!

Schon im Jahre 1979 wurden die Munich Cowboys gegründet und sie zählen zu den traditionsreichsten Football-Teams in Deutschland. In ihrer „Heimat“, dem Dantestadion in München, treten sie am Samstag, den 29. Juli gegen die Schwäbisch Hall Unicorns an.

Die Cowboys wollen nach zwei Siegen in Folge, darunter gegen den damaligen Tabellenzweiten Marburg Mercenaries, ihre Serie ausbauen. Drei Spieltage stehen in der Hauptrunde noch an und die Cowboys haben noch die Chance die Playoffs zu erreichen.

Es wird also spannend! Um 16 Uhr geht es los. münchen.tv verlost exklusiv 3×2 Karten für das Spiel. Füllen Sie einfach das Formular aus und mit ein bisschen Glück sind Sie dabei.

Es gelten die Teilnahmebedingungen von münchen.tv. Teilnahmeschluss ist am 25. Juli 2017.