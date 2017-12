Nach Brand im Bertolt-Brecht-Gymnasium: Schule entfällt

In der Nacht auf Donnerstag hat ein Feuer am Bertolt-Brecht-Gymnasium im Münchner Stadtteil Pasing einen so großen Schaden angerichtet, dass der Unterricht dort heute und am morgigen Freitag entfallen muss.

Ein Brand hat in der Nacht zum Donnerstag in dem Münchner Mädchengymnasium einen Schaden von mindestens 100.000 Euro angerichtet. Der Unterricht im städtischen Bertolt-Brecht-Gymnasium fällt zunächst bis Freitag aus, wie die Schule auf ihrer Homepage mitteilte. Heute wird eine Betreuung von Schülerinnen bis 9.30 Uhr angeboten, heißt es dort weiter.

+++ Bertolt-Brecht-Gymnasium bleibt nach Brand geschlossen +++ Nach dem Brand heute Nacht bleibt das Bertolt-Brecht-Gymnasium Heute und Morgen geschlossen.https://t.co/qNQ2CEg8na — Feuerwehr München (@BFMuenchen) 21. Dezember 2017

Das Feuer war der Feuerwehr zufolge in einem Holzschuppen auf dem Schulgelände ausgebrochen. Durch die Hitze gingen etliche Scheiben der Schule zu Bruch. «Das gesamte Erdgeschoß ist voller Rauch und Ruß», sagte ein Sprecher der Münchner Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Verletzt wurde niemand. Nach Polizeiangaben war die Brandursache vorerst unklar.

pm/dpa