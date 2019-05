Nach Gerichtstermin: 22-Jähriger erwartet erneute Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstagmorgen, den 21.05., wurden das Dante-Gymnasium, das Klenze-Gymnasium und die Rupert-Egenberger-Schule von der Polizei (…)

Wegen Drohungen: Drei Schulen in München und Landkreis geräumt

Wieder stirbt Jugendlicher durch Stromschlag auf Zug – Nach München-Haar nun ein weiterer Todesfall in Niederbayern.

Zwei Tote in zwei Tagen. In Osterhofen in Niederbayern ist ein 16-Jähriger getötet worden, nachdem er auf einen Zug gestiegen ist und (…)