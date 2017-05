Nach LKW-Unfall: Triathletin Julia Villehner ist tot

Lebensgefährte Tom Stecher: Julia ist tot

Eine Woche nach dem Unfall gibt es nun traurige Gewissheit: Viellehners Lebensgefährte und Trainer Tom Stecher gab via Facebook-Post bekannt, dass die Sportlerin ihren schweren Verletzungen erlegen ist. „Julia wäre zu tiefst gerührt gewesen, wenn sie all eure Nachrichten gesehen und gelesen hätte – dafür DANKE ich euch und haltet sie weiterhin in euren Herzen!“, so Stecher.