Nach Maßkrugwurf auf Polizisten: Tatverdächtiger (18) in Untersuchungshaft

Nach dem Maßkrugwurf auf einen Polizisten bei einem Sonnwendfeuer in Geretsried hat die Polizei nun einen 18-jährigen als Tatverdächtigen verhaftet. Er räumte den Wurf bereits ein. Die Ermittlungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen und die Polizei hofft weiterhin auf Hinweise.

Wie berichtet, war es in der Nacht auf Sonntag, 24. Juni 2018, auf einer Sonnwendfeier in Geretsried zu einigen Straftaten gegenüber der Polizei gekommen. Ein Polizist war dabei von einem offenbar zielgerichtet geworfenen Maßkrug getroffen und verletzt worden. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln seitdem wegen versuchten Totschlags.

18-Jähriger festgenommen

Noch am Sonntagnachmittag gelang der Kripo Weilheim die Festnahme des mutmaßlichen Maßkrugwerfers. Bei seiner Vernehmung räumte der junge Mann (18) den Wurf auch ein. Er wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft München wegen des Tatvorwurfs des versuchten Totschlags dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der 18-Jährige kam in Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt.

Laut Polizei war die Sonnwendfeier am Samstagabend im Geretsrieder Stadtteil Gartenberg zunächst völlig friedlich verlaufen, ehe eine größere Gruppe von überwiegend amtsbekannten Personen am späten Abend hinzugekommen war. Die Veranstalter hatten dann die Polizei zu Hilfe gerufen, weil es mit Mitgliedern der Gruppe immer wieder zu Problemen gekommen war. Beim Eintreffen der Streifen hatten sich die Aggressionen der etwa 20 Mitglieder der Gruppe umgehend gegen die Beamten gerichtet und es kam zu verschiedensten Staraftaten, wie Beleidigungen, Widerstandshandlungen, Körperverletzungen, versuchter Gefangenenbefreiung, Landfriedensbruch. Die Aggressionen gipfelten darin, dass der Polizeibeamte von einem Maßkrug getroffen und verletzt wurde.

Derzeit laufen gegen weitere drei bereits identifizierte junge Männer (16, 18, 19 Jahre) strafrechtliche Ermittlungen wegen o.a. Delikte. Die Polizei bittet zur lückenlosen Klärung der Abläufe und zur Identifizierung weiterer Beteiligter nach wie vor um Hinweise von Zeugen:

Wer kann der Polizei zu den Vorfällen auf der Sonnwendfeier in der Nacht auf Sonntag, 24. Juni 2018, an der Böhmwiese in Geretsried sachdienliche Hinweise geben?

Wer kann der Polizei dabei Abläufe von Straftaten und/oder verantwortliche Personen benennen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer (0881) 6400 oder an die Polizeiinspektion Geretsried unter der Telefonnummer (08171) 93510.

Polizeipräsident Robert Kopp zu den massiven Angriffen auf die Polizeibeamten: