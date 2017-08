Nach Reparatur: Cosmiawellenbad ab Dienstag wieder geöffnet

Nun kommt die Welle endgültig zurück: Am Dienstag werden die Stadtwerke München das Cosimawellenbad wieder öffnen.

Mit ein wenig Verspätung hatte am 29. Juli das Cosimawellenbad in Bogenhausen wieder seine Türen für die Badegäste eröffnet. Es war nach 34 Betriebsjahren in die Jahre gekommen und so musste die gesamte Haus- und Badewassertechnik grundsaniert werden. Seit 2014 konnten dann also wieder die Wellenbad-Fans ins kühle Nass springen und Strandfeeling genießen.

Doch dann kurz später musste das beliebte Münchner Bad schon wieder seine Türen schließen. Ein Leck im Wellenbecken war kurz nach der Wiedereröffnung aufgetreten. Die genaue Schadenstelle musste gesucht werden und schein nun gefunden:

Nach dem Ablassen des Wassers wurde eine gerissene Schweißnaht entdeckt und repariert. Nun ist das Becken laut Mitteilung der SWM wieder befüllt und es finden Belastungstests im Wellenbetrieb statt, um die Dichtheit zu prüfen. Wenn diese positiv ausfallen, steht der erneuten Wiedereröffnung am Dienstag nichts mehr im Weg.

Für die Zwischenzeit können Badegäste weiterhin auf das Prinzregentenbad (U4 Prinzregentenplatz) und das Ungererbad (U6 Dietlindenstraße oder Nordfriedhof) ausweichen. Für Familien mit Kindern empfiehlt sich auch das Michaelibad (U5/U7 Michaelibad)

