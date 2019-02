Nach Suizid auf den Schienen – 70 000 Euro für Lokführer

Hat ein Lokführer Anspruch auf Schadenersatz, wenn sich jemand in Suizidabsicht vor seinen Zug wirft? Darüber verhandelt das (…)

Die Deutsche Bahn investiert in diesem Jahr 1,6 Milliarden Euro in ihre Infrastruktur im Freistaat. Mit dem Geld sollen Schienen (…)

Deutsche Bahn investiert heuer 1,6 Milliarden Euro in Bayern

Der bundesweite Warnstreik der Deutschen Bahn hat auch den Zugverkehr in Bayern und München lahm gelegt sowie für lange Staus auf den (…)

Deutsche Bahn investiert in Bayern 500 Millionen Euro in neue Züge

Die Deutsche Bahn will in Bayern mit millionenschweren Investitionen in neue Züge und einem Ausbau des Streckennetzes bei ihren Kunden (…)