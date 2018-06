Nach tödlichem Messer-Angriff in München: Polizei sucht diese Zeugen

Die Münchner Polizei sucht nach wie vor nach Zeugen, die weitere Hinweise zu dem tödlichen Messerangriff in der Jutastraße in Neuhausen geben können. Mit Fotos und Videos will sie nun zwei Personen ausfindig machen, die mit dem mutmaßlichen Täter unterwegs waren.

Nach der tödlichen Messerattacke, bei der am Freitag eine 25-Jährige in der Jutastraße in München verstorben ist, sucht die Polizei nach Hinweisen und zwei Personen, die mit dem 19-Jährigen Tatverdächtigen Kontakt hatten. Dazu hat sie folgende Bilder und Videos nach einem Beschluss des Münchner Amtsgerichts veröffentlicht:

Fotos:

Videos:

Zeugenaufruf:

Die beiden Männer sind vermutlich ca. 30 Jahre alt und wichtige Zeugen. Sie werden deshalb dringend gebeten sich bei der Polizei zu melden. Ebenfalls ist unklar, wo sich der 19-jährige Tatverdächtige in der Zeit zwischen ca. 16.00 Uhr und seiner Festnahme, gegen 20.15 Uhr, befand. Der Tatverdächtige war mit einem dunklen Trainingsanzug mit weißen Seitenstreifen bekleidet und hatte eine blutende Verletzung an der linken Hand. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowohl zu den beiden Männern, als auch zum 19-jährigen Tatverdächtigen, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Wie bereits berichtet, kam es am Freitag (15.06.2018, gegen 16.00 Uhr) zu einem Messerangriff in einer Wohnung in der Jutastraße in der Nähe des Rotkreuzplatzes in München. Eine 25-Jährige verstarb direkt nach der Tat, ihre 53- jährige Mutter und der 15-jährige Bruder wurden schwer verletzt. Der Hund der Familie wurde ebenfalls verletzt und verstarb später.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 19-jähriger Tatverdächtiger gegen 20.15 Uhr in der Lindwurmstraße durch Zivilbeamte erkannt und festgenommen werden. Bei seiner Festnahme befand sich der 19-Jährige in Begleitung von zwei Männern. Die beiden Personen entfernten sich von der Festnahmeörtlichkeit und konnten vor Ort nicht befragt werden, deshalb nun die Öffentlichkeitsfahndung.