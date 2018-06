Nach tödlichem Messerangriff: Polizei hofft auf Zeugen und Hinweise

Nach der tödlichen Messerattacke, bei der am Freitag eine 25-Jährige in der Jutastraße in München verstorben ist, sucht die Polizei nach Hinweisen und zwei Personen, die mit dem 19-Jährigen Kontakt hatten, der die junge Frau getötet haben soll.

Wie bereits berichtet, kam es am Freitag (5.06.2018, gegen 16.00 Uhr) zu einem Messerangriff in einer Wohnung in der Jutastraße in der Nähe des Rotkreuzplatzes in München. Eine 25-Jährige verstarb direkt nach der Tat, ihre 53- jährige Mutter und der 15-jährige Bruder wurden schwer verletzt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 19- jähriger Tatverdächtiger gegen 20.15 Uhr in der Lindwurmstraße durch Zivilbeamte erkannt und festgenommen werden. Gegen ihn wurde mittlerweile Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes erlassen. In seiner Vernehmung äußerte er sich bislang nicht zum Sachverhalt.

Die 53-Jährige und der 15-Jährige befinden sich laut Polizeiangaben nach wie vor in Münchner Krankenhäusern und konnten bisher zur Tat nicht vernommen werden. Zur Tatzeit befand sich in der Wohnung auch der Jagdhund- Mischling der Familie, der ebenfalls durch Messerstiche verletzt wurde. Er wurde zur Behandlung in eine Tierklinik gebracht, wo er mittlerweile verstorben ist.

Motiv weiter unklar: Hinweise auf Beziehungstat

Erste Ermittlungen ergaben Anhaltspunkte für eine Beziehung des 19-Jährigen mit der 18-jährigen Schwester der getöteten 25- Jährigen. Weitere Vernehmungen von zahlreichen Personen aus dem Umfeld der Beteiligten, vor allem zur Vorgeschichte der Täter- / Opferbeziehung, dauern an.

Die vermeintliche Tatwaffe, ein langes Küchenmesser, wurde in der Wohnung aufgefunden und wird derzeit kriminaltechnisch untersucht. Am Montag, 18.06.2018 fand eine tatortanalytische Untersuchung in Anwesenheit eines Experten für Blutspuren in der Tatwohnung statt. Diese wird im Laufe des heutigen Tages abgeschlossen.

Zeugenaufruf: Wo befand sich der Tatverdächtige in der Zwischenzeit und wer hatte mit ihm Kontakt?

Wo sich der 19-jährige Tatverdächtige in der Zeit zwischen ca. 16.00 Uhr und seiner Festnahme, gegen 20.15 Uhr, befand, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatverdächtige war mit einem dunklen Trainingsanzug mit weißen Seitenstreifen bekleidet und hatte eine blutende Verletzung an der Hand.

Des Weiteren werden zwei Personen als Zeugen gesucht, mit denen der Tatverdächtige in der Nachtatphase Kontakt hatte. Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.