Nach Vergewaltigungsfall auch dritter Verdächtiger in U-Haft

Eine 16-Jährige geht mit drei jungen Männern durch die Straßen einer kleinen Gemeinde bei München. Doch dann sollen zwei der Männer sie vergewaltigt haben. Nun ist auch der Dritte in U-Haft gekommen.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn -Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 16-Jährigen aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn (Landkreis München) ist nun auch der dritte Mittäter verhaftet worden. Zunächst hatte ein Ermittlungsrichter den 18-Jährigen entlassen. Doch nach weiteren Polizeiermittlungen wurde am Donnerstag auch gegen den Afghanen ein Haftbefehl vollzogen, wie die Polizei mitteilte. Zuvor waren ein 27-Jähriger und ein 17-Jähriger wegen des Vorfalls vom Freitag vergangener Woche in Untersuchungshaft gekommen. Ein Augenzeuge hatte den 18-Jährigen von der Tat abgehalten.

Mitten auf der Straße sollen sich die Männer an der Schülerin vergangen haben. Zunächst hatte die junge Frau sich vor einer Flüchtlingsunterkunft mit einer größeren Gruppe getroffen, der auch die Täter angehörten. Anschließend ging sie mit den drei Männern in Richtung des örtlichen S-Bahnhofes. Auf dem Weg dorthin kam es den Angaben zufolge zu der Tat. Das Mädchen erlitt Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Nach einer Großfahndung der Polizei, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, konnten die Verdächtigen in unmittelbarer Nähe zum Tatort festgenommen werden.

dpa